Футбольный клуб "Кайрат" объявил об уходе казахстанского защитника Еркина Тапалова в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.

Тапалов присоединился к "жёлто-чёрным" в начале 2025 года. За два сезона в составе алматинского клуба он стал чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка страны, а также помог команде впервые в истории выйти в общий этап Лиги чемпионов и Лиги конференций.

Всего в составе "Кайрата" он провёл 68 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и семью результативными передачами. Именно его гол принёс кайратовцам первую победу в Лиге конференций.

В карьере защитника также были "Тобол", "Кызылжар", "Туран", "Акжайык", "Шахтёр" (Караганда), "Каспий" и "Жетысу". С 2019 года вызывается в сборную Казахстана.



