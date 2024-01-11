Автор самого быстрого дубля присоединился к казахстанскому клубу

"Атырау" представил список футболистов, участвующих в первых сборах команды, сообщают Vesti.kz.

В расположении "нефтяников" находится опытный белорусский нападающий Николай Сигневич.

31-летний форвард прежде выступал за греческие "Аполлон Смирнис", "Платаниас", борисовский БАТЭ, подмосковные "Химки", венгерский "Ференцварош" и брестское "Динамо".

С 2014 по 2021 год привлекался в сборную Беларуси.

С БАТЭ пять раз выигрывал чемпионат Беларуси, с "Ференцварошем" дважды брал золото чемпионата Венгрии.

Является автором самого быстрого дубля в высшей лиге Беларуси после выхода на замену (26 мая 2014 года, Борисов, домашний матч девятого тура БАТЭ с "Нафтаном" - 9 минут).