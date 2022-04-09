Автобус команды КПЛ заглох по дороге на игру

Футболисты "Акжайыка" угодили в необычную ситуацию по пути на матч, сообщают Vesti.kz.

Так, клубный автобус "Атырау", который перевозил их на гостевую игру пятого тура КПЛ, заглох по дороге.

Команде пришлось самой толкать транспортное средство. Видео произошедшего в своем телеграм-канале опубликовал защитник "Акжайыка" Сергей Шустиков.

Отметим, что, несмотря на случившееся, "Акжайык" одержал гостевую победу над "Атырау". Она стала для команды первой в КПЛ-2022.

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