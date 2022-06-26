Аутсайдер сенсационно лишил КПЛ нового лидера

Туркестанский "Туран" сенсационно обыграл актауский "Каспий" в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Актау завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей на 20-й минуте забил Санжар Сатанов, а еще один гол на 37-й минуте в свои ворота отправил Нурлыбек Аязбаев. На 29-й минуте "Каспий" остался в меньшинстве после удаления Думана Нарзилдаева, а на 30-й минуте полузащитник "Турана" Абдуллаи Диакате не реализовал пенальти.
"Каспий" в случае победы мог стать единоличным лидером КПЛ, но с 22 очками спустился на четвертую строчку. "Туран" набрал 15 баллов и поднялся на десятое место.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|13
|7
|3
|3
|28-12
|24
|2
|Тобол
|14
|7
|3
|4
|23-17
|24
|3
|Тараз
|14
|6
|4
|4
|18-13
|22
|4
|Каспий
|14
|7
|1
|6
|15-15
|22
|5
|Ордабасы
|13
|6
|2
|5
|18-14
|20
|6
|Актобе
|12
|6
|2
|4
|13-14
|20
|7
|Кайрат
|14
|5
|5
|4
|13-17
|20
|8
|Атырау
|13
|5
|4
|4
|16-14
|19
|9
|Шахтер
|13
|5
|2
|6
|18-17
|17
|10
|Туран
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|11
|Кызыл-Жар
|14
|3
|6
|5
|15-19
|15
|12
|Аксу Ак
|12
|4
|2
|6
|11-16
|14
|13
|Акжайык
|13
|3
|3
|7
|5-12
|12
|14
|Махтаарал
|13
|2
|3
|8
|10-22
|9
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