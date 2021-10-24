Аутсайдер получил шанс уйти с последнего места в КПЛ-2021

©ФК "Жетысу"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 20:50
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 25
Кайсар - Жетысу 0:1

Голы: Дмитриев, 38 (0:1)

Нереализованные:

Турнирная таблица

Талдыкорганский "Жетысу" обыграл кызылординский "Кайсар" в последнем матче 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче на 38-й минуте забил Артем Дмитриев. Причем "Кайсар" завершал игру в меньшинстве - на 59-й минуте второе предупреждение получил Ильяс Амирсеитов, который первое заработал на 55-й минуте.

"Жетысу" набрал 15 очков и теперь отстает от "Кайсара" всего на один балл. Обе команды уже вылетели из КПЛ - талдыкорганцы занимают последнее, 14-е, место, а кызылординцы - предпоследнее.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport

Метки:
КПЛ-2021 Жетысу ФК Кайсар ФК


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 20:50
© 2008 - 2021 ТОО «EML»