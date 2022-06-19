Карагандинский "Шахтер" на своем поле упустил победу над "Кызыл-Жаром" в 14-м туре КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Караганде завершился со счетом 1:2. В первом тайме счет открыл Стефан Букорац, а после перерыва гости вырвали победу. Сначала Дарко Зорич восстановил равновесие, а затем Евгений Козлов принес три очка в компенсированное время.

Этот результат позволил карагандинцам набрать 16 очков, а "Кызыл-Жару" - 15. Если "Шахтер" после матча остался в середине таблицы, то петропавловцы на четыре очка отодвинулись от зоны вылета.

Добавим, что в 14-м туре КПЛ пройдут еще шесть матчей - некоторые игры могут поменять лидера в турнире.