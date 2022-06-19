Аутсайдер КПЛ вырвал на последних минутах победу у "Шахтера"

©"Кызыл-Жар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 18:55
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 14
Шахтер - Кызыл-Жар 1:2

Голы: Букорац, 17 (1:0) ; Зорич, 47 (1:1) ; Козлов, 90 (1:2)

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Турнирная таблица

Карагандинский "Шахтер" на своем поле упустил победу над "Кызыл-Жаром" в 14-м туре КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Караганде завершился со счетом 1:2. В первом тайме счет открыл Стефан Букорац, а после перерыва гости вырвали победу. Сначала Дарко Зорич восстановил равновесие, а затем Евгений Козлов принес три очка в компенсированное время.

Этот результат позволил карагандинцам набрать 16 очков, а "Кызыл-Жару" - 15. Если "Шахтер" после матча остался в середине таблицы, то петропавловцы на четыре очка отодвинулись от зоны вылета.

Добавим, что в 14-м туре КПЛ пройдут еще шесть матчей - некоторые игры могут поменять лидера в турнире.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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Метки:
Шахтер ФК Кызыл-Жар СК КПЛ

Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 18:55
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