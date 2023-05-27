Аутсайдер КПЛ одержал победу

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:55
©ФК "Аксу"

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 11

Аксу Пв - Жетысу 2:1

Голы:

Осучукву, 38 (1:0); Адиль (Стоянович), 64 (1:1); Осучукву (Обилор), 67 (2:1)
Турнирная таблица →

В Павлодаре состоялся матч 11 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Местный "Аксу" принимал на своем поле талдыкорганский "Жетысу" и выиграл со счетом 2:1.

Чиди Осучукву вывел хозяев вперед на 38 минуте. Аслан Адиль сравнял на 64-й. Но на 67 минуте Осучукву оформил дубль и забил победный мяч.

Подробную статистику матча можно посмотреть здесь

Эта победа стала для "Аксу" второй в сезоне. Команда набрала три очка, но осталась на предпоследнем месте в КПЛ. Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 9 1 2 17-11 28
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9
13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

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Метки:
Аксу ФК Жетысу ФК КПЛ

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