"Атырау" переиграл "Акжайык" и поднялся на пятое место в КПЛ-2021

Команды идут рядом.

Фото: ФК "Атырау"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:52
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 14
Атырау - Акжайык 2:0

Голы: Родионов, 45 (1:0) ; Сильва, 58 (2:0)

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Турнирная таблица

Футболисты "Атырау" одержали победу над уральским "Акжайыком" в матче 14-го тура чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоялась в Атырау и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В компенсированное к первому тайму времени Алексей Родионов вывел "нефтяников" вперед, а на 58-й минуте Гарсия Сильва удвоил преимущество команды.

"Атырау" набрал 21 очко и догнал идущий четвертым "Акжайык" (21), но уступает сопернику по дополнительным показателям.

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Метки:
Атырау ФК Акжайык ФК КПЛ-2021


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 21:52
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