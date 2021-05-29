"Атырау" переиграл "Акжайык" и поднялся на пятое место в КПЛ-2021

Футболисты "Атырау" одержали победу над уральским "Акжайыком" в матче 14-го тура чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоялась в Атырау и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В компенсированное к первому тайму времени Алексей Родионов вывел "нефтяников" вперед, а на 58-й минуте Гарсия Сильва удвоил преимущество команды.

"Атырау" набрал 21 очко и догнал идущий четвертым "Акжайык" (21), но уступает сопернику по дополнительным показателям.

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