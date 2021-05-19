"Атырау" не забил пенальти и подарил очки "Ордабасы"

"Атырау" сыграл вничью с "Ордабасы" в домашнем матче 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За два тайма команды не смогли поразить ворота друг друга и разошлись со счетом 0:0. При этом на 61-й минуте победу "Атырау" мог принести Доньет Шкодра, не забивший пенальти.

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться по этой ссылке.

Сыграв вничью, "Ордабасы" поднялся на седьмое место турнирной таблицы, тогда как "Атырау" остался на девятом.

Напомним, что лидирует в КПЛ-2021 "Астана", которая накануне в матче 12-го тура одержала разгромную победу. Ознакомиться с турнирной таблицей можно здесь.

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