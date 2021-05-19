"Атырау" не забил пенальти и подарил очки "Ордабасы"

Этот результат не внес серьезных изменений в таблицу.

Фото: ФК "Атырау"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 21:54
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 12
Атырау - Ордабасы 0:0

Голы:

Нереализованные: Шкодра, 61 (0:0)

Турнирная таблица

"Атырау" сыграл вничью с "Ордабасы" в домашнем матче 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За два тайма команды не смогли поразить ворота друг друга и разошлись со счетом 0:0. При этом на 61-й минуте победу "Атырау" мог принести Доньет Шкодра, не забивший пенальти.

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться по этой ссылке.

Сыграв вничью, "Ордабасы" поднялся на седьмое место турнирной таблицы, тогда как "Атырау" остался на девятом.

Напомним, что лидирует в КПЛ-2021 "Астана", которая накануне в матче 12-го тура одержала разгромную победу. Ознакомиться с турнирной таблицей можно здесь.

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Метки:
Атырау ФК Ордабасы ФК КПЛ-2021


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 21:54
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