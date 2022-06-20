Главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич после игры с "Аксу" (5:0) в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу рассказал пресс-службе клуба об усилении перед еврокубками, а также интересе к игроку "Тобола" Алексу Амановичу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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- Перед стартом еврокубков "Астана" планирует усиливаться?

- Еще не могу сказать точно. В клубе мы об этом разговариваем, есть определенные идеи, но есть и рамки в финансовом вопросе. Если мы хотим что-то поменять в составе, тогда нам необходимо сократить текущее количество игроков в команде, а потом добавить новых. Мы стараемся, думаем об этом. Мое мнение - есть потребности в усилении, я прекрасно это знаю, но в будущем я надеюсь, что до начала Кубка Казахстана будут новости в этом плане.

- Реален ли интерес "Астаны" к Алексу Амановичу?

- Я сам прочитал об этом в СМИ, как и вы. Мы не разговаривали об этом с ним. Я уважаю Алексу, он очень хороший игрок. И у него есть контракт с "Тоболом", но мы не говорили об этом с ним. Но если вы спрашиваете меня, нравится ли мне он как игрок, мой ответ - да.

Напомним, подопечные Благоевича во втором квалификационном раунде Лиги конференций встретятся с польским "Ракувом". Матчи этой стадии пройдут 21 и 28 июля.