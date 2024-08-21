"Астане" сделали поблажку в чемпионате. Подробности

Стало известно о переносе матча для футбольного клуба "Астана" в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, матч 18-го тура КПЛ между "Женисом" и "Астаной", который запланирован на 25 августа, может быть перенесен на более поздний срок. Причина - участие "Астаны" в плей-офф Лиги конференций. Таким образом, у столичных футболистов вместе с этим будет 4 отложенных матча.

На данный момент "Астана" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 13 играх. "Женис" располагается на 12-й строчке, имея в активе 9 очков после 15 матчей.

Первый матч раунда плей-офф Лиги конференций подопечные Григория Бабаяна проведут с "Бранном" 22 августа в Норвегии. Ответная игра состоится 29-го числа в Алматы.

Назван победитель матча "Бранн" - "Астана" в Лиге конференций