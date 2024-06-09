"Астане" и "Актобе" предрекли проблемы из-за сборной Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 15:25
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Перед возобновлением казахстанской премьер-лиги (КПЛ) "Астана" и "Актобе" окажутся в непростом положении, передают Vesti.kz со ссылкой на Серый CARDINAL.

Отмечается, что обе команды отрядили в сборные (национальные и молодежные) игроков почти на два состава - больше чем другие клубы, вместе взятые.

"Астана" собралась 7-го числа, актюбинцы сегодня, но неполным составом, потому что сборники приедут 13-14 июня. Таким образом, на проведение этих команд к единому знаменателю потребуется время, которого практически нет. Только пара тренировок в оптимальном составе, затем сразу матч, а актюбинцам предстоит еще и долгая дорога в Семей и два трудных поединка с "Елимаем".

В меньшей степени это коснется и других команд, делегирующих игроков в сборные, но "Астана", "Актобе" и в какой-то степени "Ордабасы" с "Кайратом" (за счет воспитанников) "попадают" больше всего. Такова цена за наличие в составе футболистов сборных команд.

Матчи 11-го тура КПЛ пройдут 15-16 июня. Сыграют "Шахтер" - "Атырау", "Кайсар" - "Туран", "Тобол" - "Кайрат", "Жетысу" - "Женис", "Астана" - "Ордабасы", "Елимай" - "Актобе".

Напомним, что в первой контрольной игре сборная Казахстана уступила Армении в Ереване. Товарищеский матч с Азербайджаном состоится 11 июня в венгерском городе Сомбатхей.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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КПЛ Сборная РК по футболу Футбол Астана ФК Актобе ФК

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