"Астане" и "Актобе" предрекли проблемы из-за сборной Казахстана

Перед возобновлением казахстанской премьер-лиги (КПЛ) "Астана" и "Актобе" окажутся в непростом положении, передают Vesti.kz со ссылкой на Серый CARDINAL.

Отмечается, что обе команды отрядили в сборные (национальные и молодежные) игроков почти на два состава - больше чем другие клубы, вместе взятые.

"Астана" собралась 7-го числа, актюбинцы сегодня, но неполным составом, потому что сборники приедут 13-14 июня. Таким образом, на проведение этих команд к единому знаменателю потребуется время, которого практически нет. Только пара тренировок в оптимальном составе, затем сразу матч, а актюбинцам предстоит еще и долгая дорога в Семей и два трудных поединка с "Елимаем".

В меньшей степени это коснется и других команд, делегирующих игроков в сборные, но "Астана", "Актобе" и в какой-то степени "Ордабасы" с "Кайратом" (за счет воспитанников) "попадают" больше всего. Такова цена за наличие в составе футболистов сборных команд.

Матчи 11-го тура КПЛ пройдут 15-16 июня. Сыграют "Шахтер" - "Атырау", "Кайсар" - "Туран", "Тобол" - "Кайрат", "Жетысу" - "Женис", "Астана" - "Ордабасы", "Елимай" - "Актобе".

Напомним, что в первой контрольной игре сборная Казахстана уступила Армении в Ереване. Товарищеский матч с Азербайджаном состоится 11 июня в венгерском городе Сомбатхей.