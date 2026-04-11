"Астана" запретила игроку сборной Казахстана сыграть за "Ордабасы"

Полузащитник сборной Казахстана и лидер "Ордабасы" Эльхан Астанов не примет участия в матче пятого тура чемпионата страны против "Астаны", передают Vesti.kz.

Дело в том, что Астанов находится в аренде в "Ордабасы", а права на игрока по-прежнему принадлежат "Астане". Между клубами есть договоренность о том, что Эльхан не может играть в очных матчах команд.

Встреча между "Астаной" и "Ордабасы" пройдет сегодня, 11 апреля. Начало матча - 20:00.

Отметим, что Эльхан Астанов в этом сезоне забил два гола и отдал одну голевую передачу в четырех матчах казахстанской премьер-лиги.