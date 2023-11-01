"Астана" выступила с сообщением

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:20
©ФК "Астана"

"Астана" объявила о редизайне логотипа. Столичным клубом принято решение о возвращении логотипа, использовавшегося в период 2014-2019 годов, сообщают Vesti.kz.

Отмечается, что все главные победы астанчан во внутреннем чемпионате и на международной арене связаны именно с данным логотипом.

Возвращение фирменного стиля "Астаны", как главного футбольного бренда Казахстана, подразумевает собой возрождение успехов клуба.

Официальное использование логотипа начинается с 1 ноября 2023 года.

Подопечные Григория Бабаяна завершили национальный чемпионат на втором месте, при этом продолжают участвовать в Лиге конференций - после трех туров столичная команда идет последней в квартете С, набрав три очка. Следующая игра предстоит с "Балкани" 9 ноября на "Астана Арене".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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