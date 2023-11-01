"Астана" выступила с сообщением

"Астана" объявила о редизайне логотипа. Столичным клубом принято решение о возвращении логотипа, использовавшегося в период 2014-2019 годов, сообщают Vesti.kz.

Отмечается, что все главные победы астанчан во внутреннем чемпионате и на международной арене связаны именно с данным логотипом.

Возвращение фирменного стиля "Астаны", как главного футбольного бренда Казахстана, подразумевает собой возрождение успехов клуба.

Официальное использование логотипа начинается с 1 ноября 2023 года.

Подопечные Григория Бабаяна завершили национальный чемпионат на втором месте, при этом продолжают участвовать в Лиге конференций - после трех туров столичная команда идет последней в квартете С, набрав три очка. Следующая игра предстоит с "Балкани" 9 ноября на "Астана Арене".