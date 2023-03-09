"Астана" выиграла второй матч: форвард за 2,5 миллиона евро снова забил

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:55
©ФК "Астана"

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 2

Жетысу - Астана 0:2

Голы:

Дарбо, 68 (0:1); Бейсебеков (Урега), 77 (0:2)
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"Астана" одержала победу над "Жетысу" в матче второго тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Талдыкоргане и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. 

Первый тайм прошел без голов. На 68-й минуте "Астану" вывел гамбийский новичок "Астаны" Дембо Дарбо, который, по данным Transfermarkt, оценивается в 2,5 миллиона евро. Он забивает уже в третьем матче подряд - сначала отличился в игре за Суперкубок, а потом - в КПЛ.

А на 77-й минуте закрепил успех столичного клуба капитан Абзал Бейсебеков

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Прямую трансляцию других матчей, которые пройдут сегодня, 9 марта, можно посмотреть здесь

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Метки:
Астана ФК Жетысу ФК КПЛ

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