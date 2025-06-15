"Астана" устроила голевую феерию и обошла "Кайрат" в таблице КПЛ

В столице завершился матч 12-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между местной "Астаной" и кокшетауским "Окжетпесом" (5:2), передают Vesti.kz.

Гости начали бодро - уже на 7-й минуте сербский нападающий Страхиня Йованович открыл счет. А на 26-й еще один легионер из Сербии Никола Цуцкич удвоил преимущество "Окжетпеса".

Однако "Астана" быстро перехватила инициативу. Уже на 29-й минуте Усман Камара отквитал один мяч с передачи хорвата Марина Томасова. Спустя четыре минуты Назми Грипши сравнял счет - и снова ассистировал Томасов. А уже на 37-й минуте сам Томасов реализовал пенальти и вывел "Астану" вперед - 3:2 к перерыву.

Во втором тайме хозяева добили соперника. На 57-й минуте белорус Макс Эбонг сделал счет 4:2 после очередного паса Томасова, оформившего хет-трик из ассистов. А финальную точку поставил Станислав Басманов на 86-й минуте - 5:2.





Таким образом, подопечные Григория Бабаяна набирают 30 очков и выходят на первое место в таблице, обгоняя алматинский "Кайрат" (27 очков). "Окжетпес", в свою очередь, с 20-ю баллами остается на 5-й строчке.