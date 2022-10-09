"Астана" за тайм деклассировала "Ордабасы" благодаря хет-трику Аймбетова

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:52
©ФК "Астана"

"Астана" отметилась крупной победой над "Ордабасы" в 22-м туре чемпионата страны по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в столице Казахстана и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. Причем все голы были забиты после перерыва. Отличились Марин Томасов (47-я минута), Абат Аймбетов (57-я, 59-я и 61-я), занесший в свой актив хет-трик, Педро Эуженио (90+2-я) и Абзал Бейсебеков (90+4-я).

Благодаря этому успеху астанчане набрали 41 балл и закрепились на втором месте, продолжив погоню за "Актобе". Шымкентцы, несмотря на неудачу, с 32 очками остались на пятой строчке турнирной таблицы.

Следующую игру "Астана" проведет на выезде с "Кайратом" 15 октября, а днем ранее "Ордабасы" на своем поле встретится с "Шахтером".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 22 14 3 5 34-22 45
2 Астана 22 12 5 5 51-21 41
3 Тобол 22 11 5 6 39-30 38
4 Кайрат 22 10 6 6 29-28 36
5 Ордабасы 22 10 2 10 31-35 32
6 Шахтер 22 9 4 9 30-27 31
7 Аксу Ак 22 9 2 11 27-32 29
8 Каспий 22 9 2 11 22-33 29
9 Атырау 22 7 7 8 25-27 28
10 Тараз 22 6 8 8 24-23 26
11 Туран 22 5 10 7 20-26 25
12 Кызыл-Жар 22 5 8 9 24-26 23
13 Акжайык 21 6 4 11 16-25 22
14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18

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Метки:
КПЛ Астана ФК Ордабасы ФК Аймбетов Абат

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