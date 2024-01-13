"Астана" сыграет с самой популярной командой России в Европе

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Сегодня 15:20
©ФК "Астана"

Казахстанский футбольный клуб "Астана" объявил соперников по товарищеским матчам во время учебно-тренировочных сборо в Дубае (ОАЭ), передает Vesti.kz.

По информации пресс-службы клуба, на 30 января запланирован спарринг с армянским "Урарту", после чего астанчане сыграют подряд с тремя клубами российской премьер-лиги: текущим лидером "Краснодаром" 14 февраля, "Ростовом" - 17 февраля и "Спартаком" - 21 февраля.

Первый сбор "Астаны" в ОАЭ начнется 14 января и продлится до 31 января. После этого команда вновь соберется в Дубае 4 февраля и продолжит подготовку до 22 числа этого месяца.

Отметим, что новый сезон в Казахстане стартует в марте. Первой игрой станет розыгрыш Суперкубка страны, в котором чемпион "Ордабасы" померится силами с обладателем Кубка - "Тоболом".

К слову, "Спартак" считается самой популярной командой РПЛ не только в России, но и за ее пределами. Также клуб является самым титулованным в чемпионате страны.

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Астана ФК Спартак Москва Межсезонье в КПЛ КПЛ

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