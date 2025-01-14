"Астана" сообщила важные новости по межсезонью

Столичная "Астана" 18 января приступит к подготовке к новому сезону, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Столичные в ближайшую субботу начнут сборы, которые пройдут в ОАЭ.

Первые тренировочные сборы продлятся с 18 января до 2 февраля, на которых запланирована одна товарищеская встреча. В последний день УТС "Астана" сыграет с московским "Спартаком".

Вторые учебно-тренировочные сборы пройдут с 7 по 20 февраля. В данный период "Астана" сыграет четыре контрольных матча. О будущих соперниках пресс-служба клуба сообщит дополнительно.



Отметим, что в КПЛ-2024 "Астана" финишировала на втором месте и в следующей еврокубковой кампании сыграет в Лиге конференций.