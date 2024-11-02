"Астана" снова отправит резерв на матч Лиги конференций? Бабаян дал ответ

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал развитие чемпионской гонки в Казахстане и рассказал, какой состав отправится на следующий матч Лиги конференций.

Наставник столичного клуба заявил, что пока нет окончательного решения, в каком составе команда полетит на игру с "Пафосом" в еврокубках:

"Победа над "Атырау" - это решающий шаг к чемпионству? Нет. Еще ничего нельзя сказать. У нас еще выездной матч в Костанае, очень сложный. Каждый матч сложный. Двигаемся от матча к матчу, очень плотный график, далеко мы не планируем. По поводу состава на "Пафос" - об этом мы еще не думаем. У нас есть билеты на всю команду, но повторюсь, самый важное для нас сейчас - ближайший матч с "Тоболом", - заявил Бабаян.

Напомним, что "Астана" является лидером чемпионата Казахстана, набрав 43 очка в 22 матчах. Следующий матч столичный клуб проведет 3 ноября, на выезде в Костанае команда Бабаяна сыграет с "Тоболом".