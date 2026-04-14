КПЛ
Сегодня 20:45

"Астана" сделала заявление о "переговорах" с инвестором

©ФК "Астана"

ФК "Астана" выступила с официальным заявлением о переговорах с потенциальным инвестором, сообщает корреспондент Vesti.kz. Отметим, что данная информация появилась в казахстанских СМИ 12 апреля.

"Футбольный клуб "Астана" сообщает, что распространяемая в ряде источников информация о якобы ведущихся переговорах с компанией "ВД Строй-Инжиниринг" не соответствует действительности.

Клуб не ведёт переговоров о продаже или передаче в управление с указанной компанией. Также официально заявляем, что никакая аудиторская проверка со стороны потенциальных инвесторов в настоящий момент не проводится", - гласит сообщение пресс-службы столичного клуба.


"Астана" остаётся единственным ведущим клубом Казахстанской Премьер-лиги, который всё ещё не перешёл в частное владение.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
6 Астана 5 2 2 1 7-6 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
9 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
10 Иртыш 5 1 3 1 7-7 6
11 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 5 0 1 4 2-7 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →