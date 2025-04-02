"Астана" сделала заявление для Григория Бабаяна

Сегодня, 2 апреля, свой 45-летний юбилей отмечает главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян, которого с этим важным событием поздравил столичный клуб, передают Vesti.kz.

Бабаян основную часть своей тренерской карьеры провел в системе "Астаны", начиная с роли ассистента, а затем став главным тренером.

Также он входил в тренерский штаб сборной Казахстана, возглавлял костанайский "Тобол", а также работал в "Алма-Ате" и московском ЦСКА.

В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги "Астана" занимает третье место, набрав семь очков после трех матчей. Следующую игру подопечные Бабаяна проведут на своем поле с шымкентским "Ордабасы" 5 апреля.



