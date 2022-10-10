"Астана" решила переманить лидера "Кайрата"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 18:41
©ФК "Кайрат"

Появилась информация о будущем футболиста "Кайрата" Жоао Пауло. Полузащитника сватают в cостав "Астаны", которая является принципиальным соперником алматинцев в чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Есть сведения, что лидер "Кайрата" Жоао Пауло не примет участие в матче 23-го тура против ""Астаны". При этом у казахстанского бразильца, слава богу, все в порядке со здоровьем, да и перебора желтых карточек у него не наблюдается. Просто лучший бомбардир "Кайрата" с большой долей вероятности следующий сезон начнет в… "Астане", - пишет СпортРадар.kz.

Напомним, что 34-летний Жоао Пауло играет за "Кайрат" с 2021 года, до этого выступал за "Ордабасы", а также в Болгарии, Южной Корее и родной Бразилии.

В текущем чемпионате страны он провел за алматинцев 22 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 4 ассиста.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 22 14 3 5 34-22 45
2 Астана 22 12 5 5 51-21 41
3 Тобол 22 11 5 6 39-30 38
4 Кайрат 22 10 6 6 29-28 36
5 Ордабасы 22 10 2 10 31-35 32
6 Шахтер 22 9 4 9 30-27 31
7 Аксу Ак 22 9 2 11 27-32 29
8 Каспий 22 9 2 11 22-33 29
9 Атырау 22 7 7 8 25-27 28
10 Тараз 22 6 8 8 24-23 26
11 Туран 22 5 10 7 20-26 25
12 Кызыл-Жар 22 5 8 9 24-26 23
13 Акжайык 22 6 4 12 16-26 22
14 Махтаарал 22 5 6 11 19-35 21

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Метки:
Астана ФК Кайрат ФК КПЛ Пауло Жоао

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