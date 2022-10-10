"Астана" решила переманить лидера "Кайрата"

Появилась информация о будущем футболиста "Кайрата" Жоао Пауло. Полузащитника сватают в cостав "Астаны", которая является принципиальным соперником алматинцев в чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Есть сведения, что лидер "Кайрата" Жоао Пауло не примет участие в матче 23-го тура против ""Астаны". При этом у казахстанского бразильца, слава богу, все в порядке со здоровьем, да и перебора желтых карточек у него не наблюдается. Просто лучший бомбардир "Кайрата" с большой долей вероятности следующий сезон начнет в… "Астане", - пишет СпортРадар.kz.
Напомним, что 34-летний Жоао Пауло играет за "Кайрат" с 2021 года, до этого выступал за "Ордабасы", а также в Болгарии, Южной Корее и родной Бразилии.
В текущем чемпионате страны он провел за алматинцев 22 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 4 ассиста.