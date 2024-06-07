"Астана" расторгла контракт с греческим защитником

Футбольный клуб "Астана" объявил о расторжении контракта с греческим защитником Яннисом Масурасом по обоюдному согласию сторон, передают Vesti.kz.

Отмечается, что Яннис не сумел полностью адаптироваться к казахстанскому футболу, в связи с чем не продемонстрировал свой истинный уровень.

Масурас присоединился к "Астане" зимой, подписав контракт до 31 декабря 2025 года. Во всех турнирах он провел 9 матчей, результативными действиями не отметился.

На родине он выступал за команды "Кифисья", "Лариса", "Паниониос", "Олимпиакос" (Пирей), "Панахаики", за границей играл за польские "Гурник" (Забже), "Медзь" и нидерландскую "Спарту" (Роттердам).