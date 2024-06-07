"Астана" расторгла контракт с греческим защитником

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 23:11
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Футбольный клуб "Астана" объявил о расторжении контракта с греческим защитником Яннисом Масурасом по обоюдному согласию сторон, передают Vesti.kz.

Отмечается, что Яннис не сумел полностью адаптироваться к казахстанскому футболу, в связи с чем не продемонстрировал свой истинный уровень.

Масурас присоединился к "Астане" зимой, подписав контракт до 31 декабря 2025 года. Во всех турнирах он провел 9 матчей, результативными действиями не отметился.

На родине он выступал за команды "Кифисья", "Лариса", "Паниониос", "Олимпиакос" (Пирей), "Панахаики", за границей играл за польские "Гурник" (Забже), "Медзь" и нидерландскую "Спарту" (Роттердам).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Греция КПЛ Футбол Астана ФК

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