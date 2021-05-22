"Астана" рассталась с легионером за 1,5 миллиона евро

За столичный клуб он выступал с 2019 года.

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:01

Полузащитник "Астаны" Дорин Ротариу покинул столичный клуб, сообщает Meta-Ratings.kz.

В текущем сезоне 25-летний румынский футболист принял участие лишь в одном матче КПЛ, чаще проводя время в лазарете. Из-за травм и капризного характера игрок так и не смог убедить главного тренера команды Андрея Тихонова в своей необходимости.

Ротариу перешел в "Астану" в феврале 2019-го, а контракт с ним был подписан до конца 2022 года. Трансфер игрока обошелся казахстанскому клубу в 1,5 миллиона евро.

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2021 Футбольные трансферы


Казахстан(футбол) КПЛ
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