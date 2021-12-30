"Астана" рассталась с легионером с опытом игры в РПЛ

ФК "Астана" объявил об уходе молдавского полузащитника Валерия Чуперки, передает корреспондент Vesti.kz.

Сообщается, что данное решение было принято по обоюдному соглашению сторон.

Напомним, Чуперка перешел в "Астану" в начале сезона-2021. Всего за столичный клуб он провел 35 игр, в которых забил четыре гола и отдал три ассиста.

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За свою карьеру полузащитник поиграл за молдавскую "Академию УТМ", российские "Краснодар", "Енисей", "Спартак-Нальчик", "Анжи", "Томь", "Балтику" и "Тамбов".

В разное время привлекался к играм за юношеские, молодежную и национальную сборные Молдовы.