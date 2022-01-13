"Астана" прояснила ситуацию по футболисту сборной Казахстана

©КФФ
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 09:35

Столичная "Астана" не планирует подписывать контракт с левым защитником "Каспия" Максатом Тайкеновым, сообщает Meta-ratings.kz

24-летний игрок входит в шорт-лист вице-чемпионов страны, учитывая, что возможности Тайкенова хорошо известны новому главному тренеру Срджану Благоевичу.

Однако в приоритете у "Астаны" другие футболисты, плюс контракт с командой продлил левый защитник и местный воспитанник Саги Совет.

"Тайкенова не будет в команде", - сообщили источнику в столичном клубе. 

Тайкенов последние несколько сезонов выступал в "Каспии". В сборной Казахстана дебютировал в прошлом году и провел за нее четыре матча. В КПЛ-2021 сыграл 24 встречи, в которых отметился двумя результативными передачами.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Астана ФК Каспий


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 09:35
© 2008 - 2022 ТОО «EML»