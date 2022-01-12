"Астана" продлила контракты со своими воспитанниками

"Астана" объявила о продлении контрактов с молодыми игроками основной команды - защитником Саги Советом и вратарем Данилой Подымским.

Оба игрока начинали свой путь в "Астане" в молодежной команде в 2016 году: 23-летний Подымский провел 43 матча за дублирующий состав и являлся его капитаном, 21-летний Совет стал одним из открытий сезона-2021, сыграв за основную команду 13 матчей.

Отметим, что в текущее межсезонье в составе "Астаны" могут произойти серьезные изменения. Особенно это касается линии обороны.

Кроме того, стало известно о возможном возвращении в столичный клуб бывшего лидера команды Патрика Твумаси. У ганца не пошла игра в чемпионатах Испании и Германии.