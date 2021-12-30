"Астана" приняла решение по двум игрокам

Казахстанские футболисты Станислав Басманов и Владислав Прокопенко продлили контракты с "Астаной", сообщает пресс-служба клуба.

Оба игрока начинали свой путь в "Астане" в составе молодежной команды: Басманов в 2017 году, за основную команду сыграл 14 матчей.

Прокопенко дебютировал в 2016 году, а в первой команде сыграл 32 игры, забил один гол и отдал две результативные передачи.

В КПЛ-2021 астанчане заняли второе место. Ранее из команды ушли Максим Жалмагамбетов, Олег Воскобойников и Нуркен Мазбаев.