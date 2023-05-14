"Астана" потеряла очки и не смогла вернуться на первое место в КПЛ

В столице состоялся матч девятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Номинальным хозяином выступил кокшетауский "Окжетпес". Он принимал "Астану", для которой эта арена является домашней.

Встреча прошла без голов. Команды разошлись со счетом 0:0.

"Астана", таким образом", не смогла вернуть себе лидерство в турнирной таблице и сместить оттуда петропавловский "Кызыл-Жар". Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22 2 Астана 10 7 1 2 13-9 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10 11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →