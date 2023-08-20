"Астана" после вылета из Лиги Европы потеряла очки в КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
20 августа 20:53 Комментарии 1
©ФК "Астана"

"Астана" сыграла вничью с "Кайсаром" в матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла сегодня, 20 августа, в столице Казахстана и завершилась со счетом 1:1. На гол Тимура Досмагамбетова, гости в концовке второго тайма ответили точным ударом Дмитрия Бородина с пенальти.

Теперь, "Астана" набрала 40 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. Между тем, "Кайсар" с 25-ю баллами остался восьмым.

Напомним, что на этой неделе казахстанский чемпион вылетел из Лиги Европы, по сумме двух матчей проиграв болгарскому "Лудогорцу" (2:1, 1:5).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48
2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40
3 Астана 19 12 4 3 24-15 40
4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33
5 Кайрат 20 9 5 6 35-30 32
6 Тобол 18 8 3 7 21-23 27
7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27
8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25
9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24
10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23
11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17
12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15
13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15
14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14

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Метки:
Астана ФК Кайсар ФК КПЛ
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