"Астана" после вылета из Лиги Европы потеряла очки в КПЛ

"Астана" сыграла вничью с "Кайсаром" в матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла сегодня, 20 августа, в столице Казахстана и завершилась со счетом 1:1. На гол Тимура Досмагамбетова, гости в концовке второго тайма ответили точным ударом Дмитрия Бородина с пенальти.

Теперь, "Астана" набрала 40 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. Между тем, "Кайсар" с 25-ю баллами остался восьмым.

Напомним, что на этой неделе казахстанский чемпион вылетел из Лиги Европы, по сумме двух матчей проиграв болгарскому "Лудогорцу" (2:1, 1:5).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48 2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40 3 Астана 19 12 4 3 24-15 40 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 20 9 5 6 35-30 32 6 Тобол 18 8 3 7 21-23 27 7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 8 Кайсар 20 7 4 9 23-24 25 9 Жетысу 20 7 3 10 19-28 24 10 Шахтер 20 6 5 9 24-26 23 11 Окжетпес 19 5 2 12 16-26 17 12 Мактаарал 18 4 3 11 18-25 15 13 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15 14 Каспий 20 3 5 12 21-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →