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КПЛ
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"Астана" подпишет нового нападающего

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"Астана" подпишет нового нападающего ©ФК "Астана"

"Астана" продолжает селекционную работу и нацелен усилить линию атаки в летнее трансферное окно. Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказал главный тренер столичного клуба Григорий Бабаян. 

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"Астана" продолжает селекционную работу и нацелен усилить линию атаки в летнее трансферное окно. Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказал главный тренер столичного клуба Григорий Бабаян. 

Ранее "Астана" подписала боснийского полузащитника Ивана Башича, но также хочет повысить конкуренцию в позиции центрального форварда. 

"Трансфер нападающего? Да, работа ведется в этом направлении, хотим еще усилить как минимум одну позицию. Но все упирается в финансы. Сейчас крайне сложно конкурировать с любой европейской командой, это я только про свободных агентов говорю, а у тех кого есть действующие соглашения - это вообще для нас сейчас невозможно. Поэтому рассматриваем только свободных агентов. Большой вопрос, сможем ли кого-то взять. 

Сейчас мы будем играть на два фронта, конкуренция в КПЛ высока, а в еврокубках вы сами понимаете. Поэтому всегда нужен сильный состав с длинной скамейкой для ротации", - отметил Григорий Константинович. 

"Астана" на данный момент возглавляет турнирную таблицу КПЛ, набрав 34 очка после 15 матчей. Во втором отборочном раунде Лиги конференций УЕФА столичный клуб сыграет с молдавским "Зимбру". Первый матч состоится 24 июля, ответная встреча - 31 июля.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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