"Астана" подпишет нового нападающего

"Астана" продолжает селекционную работу и нацелен усилить линию атаки в летнее трансферное окно. Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказал главный тренер столичного клуба Григорий Бабаян.

Ранее "Астана" подписала боснийского полузащитника Ивана Башича, но также хочет повысить конкуренцию в позиции центрального форварда.

"Трансфер нападающего? Да, работа ведется в этом направлении, хотим еще усилить как минимум одну позицию. Но все упирается в финансы. Сейчас крайне сложно конкурировать с любой европейской командой, это я только про свободных агентов говорю, а у тех кого есть действующие соглашения - это вообще для нас сейчас невозможно. Поэтому рассматриваем только свободных агентов. Большой вопрос, сможем ли кого-то взять.

Сейчас мы будем играть на два фронта, конкуренция в КПЛ высока, а в еврокубках вы сами понимаете. Поэтому всегда нужен сильный состав с длинной скамейкой для ротации", - отметил Григорий Константинович.