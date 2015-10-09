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"Кайрат" узнал условие для успеха в первом матче Лиги чемпионов

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"Кайрат" узнал условие для успеха в первом матче Лиги чемпионов ©ФК "Кайрат"

Бывший полузащитник "Атырау" словенец Якоб Новак назвал условие для успеха алматинского "Кайрата" против словенской "Олимпии" в первом квалификационном матче Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

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Бывший полузащитник "Атырау" словенец Якоб Новак назвал условие для успеха алматинского "Кайрата" против словенской "Олимпии" в первом квалификационном матче Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Футболист, знакомый с казахстанским чемпионатом и хорошо знающий стиль игры словенских команд, отметил, что многое будет зависеть от оборонительных действий алматинцев. По его мнению, встреча обещает быть напряженной и непредсказуемой.

"Трудно сказать, у меня нет конкретного прогноза. Думаю, это будет очень интересный матч с множеством моментов с обеих сторон. "Олимпия" постарается с самого начала контролировать мяч и темп игры. Но если "Кайрат" хорошо сыграет в обороне - все может сложиться как угодно", - цитирует слова Новака BorodAbata.kz.

Отметим, что первый матч между "Олимпией" и "Кайратом" пройдет 8 июля в столице Словении - Любляне. Ответная встреча запланирована на 15 июля и состоится на "Центральном стадионе" в Алматы.

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 15, мужчины
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