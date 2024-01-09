"Астана" подписала игрока сборной Казахстана из РПЛ - источник

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 23:12
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Бывший защитник грозненского "Ахмата" Марат Быстров подписал контракт с "Астаной", сообщают Vesti.kz со ссылкой на авторитетный портал Transfermarkt.

Отметим, что "Ахмат" сегодня, 9 января объявил об уходе защитника сборной Казахстана. Последние три с лишним года Быстров провел в составе грозненского клуба.

Это его второй приход в "Астану". В июле 2018-го он уже присоединялся к сине-желтым, но не провел ни одного матча за основной состав, дважды отправляясь в аренду.

Трансферная стоимость Быстрова оценивается порталом Transfermarkt в 700 тысяч евро. Также в его карьере были российские "Магнитогорск", "Челябинск", "Тамбов", казахстанские "Тобол" и "Ордабасы".

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