"Астана" подписала игрока сборной Казахстана из РПЛ - источник

Бывший защитник грозненского "Ахмата" Марат Быстров подписал контракт с "Астаной", сообщают Vesti.kz со ссылкой на авторитетный портал Transfermarkt.

Отметим, что "Ахмат" сегодня, 9 января объявил об уходе защитника сборной Казахстана. Последние три с лишним года Быстров провел в составе грозненского клуба.

Это его второй приход в "Астану". В июле 2018-го он уже присоединялся к сине-желтым, но не провел ни одного матча за основной состав, дважды отправляясь в аренду.

Трансферная стоимость Быстрова оценивается порталом Transfermarkt в 700 тысяч евро. Также в его карьере были российские "Магнитогорск", "Челябинск", "Тамбов", казахстанские "Тобол" и "Ордабасы".