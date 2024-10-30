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"Астана" перевернула матч и сместила "Кайрат" с вершины в КПЛ

©ФК "Астана"

Состоялся перенесенный матч 17-го тура КПЛ-2024 между "Астаной" и "Атырау", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы, где "Астана" в текущем сезоне, принимает своих соперников.

Гости первыми вышли вперед после образцовой контратаки, которую завершил белорусский ветеран Игорь Стасевич. В этом эпизоде не обошлось без ошибки в обороне "Астаны".

Столичный клуб отыгрался в первом тайме, но гол был отменен из-за нарушения.

Впрочем, счет сравнялся в дебюте второго тайма, когда на 66-й минуте отличился хорватский защитник Бранимир Калаица.

Второй гол, "Астана" забила на 85-й минуте. С пенальти отличился албанец Назми Грипши. Антигероем эпизода стал центральный защитник "Атырау" Олжас Керимжанов.

На 97-й минуте Керимжанов ударом головой сравнял счет.

Впрочем, "Астана" добилась победы на 101-й минуте после гола Калаицы с пенальти - 3:2.

Таким образом, столичный клуб после 22 матчей набрал 43 очка и возглавил турнирную таблицу КПЛ. "Кайрат", у которого 41 балл, переместился на второе место.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Астана 22 13 4 5 34-18 43
2 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 22 8 8 6 26-19 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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