"Астана" перехватила африканского нападающего у клуба РПЛ

В зимнее трансферное окно "Астану" пополнит нападающий Усман Камара, ранее выступавший за тбилисское "Динамо", передают Vesti.kz.

"Трансфер-Карп докладывает из Казахстана: 25-летний вингер "Динамо Тбилиси" — Камара переходит в "Астану" за 350 тысяч долларов. Контракт на 2 года, зарплата $260к за сезон.

"Урал" давал за него 380к евро, но затем вышел из сделки. По словам Иванова помехой в переговорах стали агентские интриги. Однако в начале недели шмели еще были в игре, ждали Гончаренко.

Видимо разговор с ним у Иванова не сложился и к решению по трансферу не привел. Также на Камара претендовала "Балтика", но в итоге гвинеец выбрал "Астану", - сообщает телеграм-канала Ивана Карпова.

25-летний Камара ранее помимо "Динамо" выступал за грузинскую "Дилу", норвежскую "Волеренгу" и шведский "Эскильстуна".

Добавим, что Камара забивал "Астане" в квалификации ЛЧ 2023/24, он отличился в ответной встрече в Тбилиси.