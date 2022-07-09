"Астана" определилась с планами на игрока сборной Казахстана

©ФК "Шахтер"
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Защитник сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов покинул карагандинский "Шахтер", сообщает Meta-ratings.kz.

Как отмечает источник 33-летний футболист разорвал контракт с "горняками" по обоюдному согласию сторон и продолжит выступления в составе столичной "Астаны". 

В текущем сезоне Досмагамбетов провел в составе "Шахтера" 14 матчей и забил пять голов.

Ранее Досмагамбетов выступал за "Актобе", "Окжетпес", "Восток", "Тараз", "Тобол" и "Ордабасы".

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