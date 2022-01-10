"Астана" определилась с будущим Аймбетова и легионера

Нападающий сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов продолжит карьеру в "Астане", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, форвард отправится со столичным клубом на сборы в Турцию.

Напомним, 26-летний игрок принадлежит российским "Крыльям Советов". Минувший сезон Аймбетов провел в "Астане" в рамках арендного соглашения. В составе столичного клуба провел 14 матчей в КПЛ и забил шесть голов.

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В то же время "Астана" решила отказаться от услуг черногорского футболиста Жарко Томашевича. При этом защитник был готов пойти на понижение зарплаты (около 50 процентов), однако в клубе решили найти ему замену.

Томашевич перешел в "Астану" в 2019 году. В минувшем сезоне он провел в составе столичного клуба 21 матч в КПЛ, в которых забил гол и отдал две голевые.