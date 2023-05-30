"Астана" определилась с приоритетными трансферами перед Лигой чемпионов

Лидер чемпионата Казахстана "Астана" в летнее трансферное окно может усилиться новым нападающим, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В столичном клубе есть определенное разочарование от игры гамбийского нападающего Дембо Дарбо. 24-летнего легионера подписывали в качестве первого номера на позицию форварда, однако он в последних матчах проиграл конкуренцию Абату Аймбетову.
Кроме того, снизилась результативность и у многолетнего лидера команды Марина Томасова, а также пока совсем не забивает другой вингер - француз Фабьен Урега (у него лишь три ассиста в 13 матчах).
Перед стартом еврокубков в "Астане" понимают необходимость усиления атаки, но клуб хочет найти игрока с гарантированным качеством и при этом, в определенных финансовых рамках.
Напомним, что Дарбо в нынешнем сезоне КПЛ забил два мяча в 12 матчах, а нападающий сборной Казахстана Аймбетов оформил четыре мяча в 13 играх.
"Астана" возьмет старт с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Столичный клуб будет в числе "сеянных".