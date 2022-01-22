"Астана" официально представила новый тренерский штаб

ФК "Астана" официально представил всех специалистов, которые составят тренерский штаб основной команды в сезоне казахстанской премьер-лиги-2022, сообщают Vesti.kz.
Срджан Благоевич - главный тренер
Деян Фияла - ассистент главного тренера
Кайрат Нурдаулетов - ассистент главного тренера
Бранко Чирич - тренер по физподготовке
Милан Стойкович - тренер по вратарям
Магомед Нозадзе - тренер по аналитике
Напомним, ранее Благоевич рассказал, что команда нуждается в усилении. До прихода в столичный клуб 48-летний сербский специалист возглавлял "Каспий".