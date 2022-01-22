"Астана" официально представила новый тренерский штаб

©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 22:08

ФК "Астана" официально представил всех специалистов, которые составят тренерский штаб основной команды в сезоне казахстанской премьер-лиги-2022, сообщают Vesti.kz.

Срджан Благоевич - главный тренер
Деян Фияла - ассистент главного тренера
Кайрат Нурдаулетов - ассистент главного тренера
Бранко Чирич - тренер по физподготовке
Милан Стойкович - тренер по вратарям
Магомед Нозадзе - тренер по аналитике

Напомним, ранее Благоевич рассказал, что команда нуждается в усилении. До прихода в столичный клуб 48-летний сербский специалист возглавлял "Каспий". 

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Метки:
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