"Астана" официально представила новый тренерский штаб

ФК "Астана" официально представил всех специалистов, которые составят тренерский штаб основной команды в сезоне казахстанской премьер-лиги-2022, сообщают Vesti.kz.

Срджан Благоевич - главный тренер

Деян Фияла - ассистент главного тренера

Кайрат Нурдаулетов - ассистент главного тренера

Бранко Чирич - тренер по физподготовке

Милан Стойкович - тренер по вратарям

Магомед Нозадзе - тренер по аналитике

Напомним, ранее Благоевич рассказал, что команда нуждается в усилении. До прихода в столичный клуб 48-летний сербский специалист возглавлял "Каспий".