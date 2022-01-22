"Ожидаем еще новичков". Тренер "Астаны" - о селекции и текущих задачах

Главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич рассказал, что команда нуждается в усилении в рамках своей возможности, сообщает корреспондент Vesti.kz.

До прихода в столичный клуб 48-летний сербский специалист возглавлял "Каспий". В текущее зимнее межсезонье команда подписала Марко Милошевича, Артема Рахманова, Брайана Сильву и Камо Оганесяна.

"Прошло почти десять дней, мы готовимся потихоньку. Основная задача - познакомиться друг с другом, потому что все знают, что мы строим практически новую команду. Даже тренерский штаб в таком составе впервые работает вместе. Задача тренерского штаба - дать понять каждому игроку, что от него требуется. В этот период необходимо как можно быстрее построить коллективный дух.

Мы еще работаем в плане выбора, в плане селекции. Прогрессируем и, как известно, подписали нескольких игроков. Ожидаем еще новичков. Надо сделать правильный выбор в рамках нашей возможности. Ребята, которые сейчас находятся с нами, очень стараются. Я могу их похвалить за это. Видно, что у них хорошая энергия и стараются принять нашу идею.

У нас сейчас недостаточно игроков, многие позиции нуждаются в усилении. У нас есть определенные планы и идеи. Я надеюсь, что будет хорошая работа в этом направлении в конце трансферного окна", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Напомним, "Астана" заняла второе место в КПЛ-2021. Команда в эти дни готовится к новому сезону в Турции.