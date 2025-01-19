"Астана" объявила об уходе легионера

Футбольный клуб "Астана" после завершения срока контракта покинул ганский полузащитник Барнс Осей, сообщаютVesti.kz.

Столичный клуб уже приступил к первым сборам в этом году, которые проходят в ОАЭ.

"Футбольный клуб „Астана“ по истечению срока контракта покидает Барнс Осей. Хавбек присоединился к столичному клубу в феврале 2024 года. Вместе с командой он пробился в общий этап Лиги конференций УЕФА и завоевал Кубок лиги Казахстана. Всего за „Астану“ он сыграл 25 матчей и отдал 1 результативную передачу. Мы благодарим Барнса за время проведенное в команде и желаем удачи в будущем!", — пишет пресс-служба столичного клуба.

Также на протяжении карьеры Барнс Осей выступал за португальские "Пасуш де Феррейра", "Униан Мадейра", "Ароку" и "Академику" (Коимбра), а также кипрский "Неа Саламина" и грузинское "Динамо" (Тбилиси).

Ранее "Астану" официально покинули Александр Заруцкий, Исламбек Куат и Тимур Досмагамбетов.