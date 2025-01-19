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"Астана" объявила об уходе легионера

©ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" после завершения срока контракта покинул ганский полузащитник Барнс Осей, сообщаютVesti.kz

Столичный клуб уже приступил к первым сборам в этом году, которые проходят в ОАЭ. 

"Футбольный клуб „Астана“ по истечению срока контракта покидает Барнс Осей. Хавбек присоединился к столичному клубу в феврале 2024 года. Вместе с командой он пробился в общий этап Лиги конференций УЕФА и завоевал Кубок лиги Казахстана. Всего за „Астану“ он сыграл 25 матчей и отдал 1 результативную передачу. Мы благодарим Барнса за время проведенное в команде и желаем удачи в будущем!", — пишет пресс-служба столичного клуба.

Также на протяжении карьеры Барнс Осей выступал за португальские "Пасуш де Феррейра", "Униан Мадейра", "Ароку" и "Академику" (Коимбра), а также кипрский "Неа Саламина" и грузинское "Динамо" (Тбилиси). 

Ранее "Астану" официально покинули Александр Заруцкий, Исламбек Куат и Тимур Досмагамбетов. 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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