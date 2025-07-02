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"Астана" объявила о трансфере футболиста из Европы

©ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" официально объявила о подписании полузащитника сборной Боснии и Герцеговины Ивана Башича, передают Vesti.kz.

Хавбек заключил контракт со столичной командой Казахстана и будет выступать под 8-м номером.

Башич является воспитанником боснийского клуба "Зриньски", а в последние годы защищал цвета российского "Оренбурга".

Иван ранее выступал за юношеские и молодежные сборные Боснии и Герцеговины. В отборочном турнире к чемпионату Европы-2023 он принял участие в девяти матчах за "молодежку" и отметился двумя голами.

За национальную сборную полузащитник дебютировал 19 ноября 2023 года в игре против Словакии (1:2), проведя на поле все 90 минут.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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