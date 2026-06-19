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Вчера 19:43

"Астана" объявила о переходе игравшего в "Милане" футболиста

©ФК "Астана"

Футбольный клуб "Астана" усилил состав опытным полузащитником Александром Меркелем, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

31-летний хавбек является воспитанником академий "Штутгарта" и "Милана" и за свою карьеру успел поиграть в ряде европейских чемпионатов. В разные годы он выступал за "Милан", "Дженоа", "Удинезе", "Уотфорд", "Хераклес" и другие клубы.

Также на его счету матчи в составе национальной сборной Казахстана на международной арене.

В текущем сезоне Меркуль выступал за другой столичный клуб "Женис". Во всех турнирах он провел 14 матчей и сделал один ассист. 


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 13 9 4 0 24-9 31
2 Кайрат 15 8 6 1 22-9 30
3 Окжетпес 13 6 6 1 18-12 24
4 Астана 13 6 4 3 19-13 22
5 Улытау 13 6 4 3 13-13 22
6 Елимай 13 5 5 3 20-17 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Женис 13 4 4 5 11-16 16
9 Атырау 13 2 9 2 9-8 15
10 Кызылжар 14 4 3 7 15-18 15
11 Жетысу 13 3 5 5 16-19 14
12 Кайсар 14 2 7 5 11-18 13
13 Тобол 13 3 3 7 12-20 12
14 Иртыш 13 1 6 6 13-19 9
15 Алтай УК 13 1 6 6 6-12 9
16 Каспий 13 2 2 9 8-17 8

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