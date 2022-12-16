"Астана" объявила о громком трансфере легионера

Сербский полузащитник Душан Йованчич перешел из "Тобола" в "Астану" и стал первым знаковым приобретением столичного клуба в зимнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 16 декабря, пресс-служба "Астаны" объявила о заключении контракта с Йованчичем. До этого хавбек на протяжении двух сезонов выступал за костанайский "Тобол".

Также Йованчич ранее играл на родине за "Славию", "Земун", "Борац", "Воеводину" и "Црвену Звезду", кроме того, на его счету один сезон в турецком "Ризеспоре".

Добавим, что помимо сербского хавбека, по информации из разных источников сообщалось об интересе "Астаны" еще к нескольким игрокам "Тобола", среди них Сергей Малый, Алекса Аманович и Асхат Тагыберген.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →