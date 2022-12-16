"Астана" объявила о громком трансфере легионера

Сербский полузащитник Душан Йованчич перешел из "Тобола" в "Астану" и стал первым знаковым приобретением столичного клуба в зимнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 16 декабря, пресс-служба "Астаны" объявила о заключении контракта с Йованчичем. До этого хавбек на протяжении двух сезонов выступал за костанайский "Тобол".
Также Йованчич ранее играл на родине за "Славию", "Земун", "Борац", "Воеводину" и "Црвену Звезду", кроме того, на его счету один сезон в турецком "Ризеспоре".
Добавим, что помимо сербского хавбека, по информации из разных источников сообщалось об интересе "Астаны" еще к нескольким игрокам "Тобола", среди них Сергей Малый, Алекса Аманович и Асхат Тагыберген.