"Астана" объявила о громком трансфере легионера

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:12
©ФК "Астана"

Сербский полузащитник Душан Йованчич перешел из "Тобола" в "Астану" и стал первым знаковым приобретением столичного клуба в зимнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz

Сегодня, 16 декабря, пресс-служба "Астаны" объявила о заключении контракта с Йованчичем. До этого хавбек на протяжении двух сезонов выступал за костанайский "Тобол". 

Также Йованчич ранее играл на родине за "Славию", "Земун", "Борац", "Воеводину" и "Црвену Звезду", кроме того, на его счету один сезон в турецком "Ризеспоре". 

Добавим, что помимо сербского хавбека, по информации из разных источников сообщалось об интересе "Астаны" еще к нескольким игрокам "Тобола", среди них Сергей Малый, Алекса Аманович и Асхат Тагыберген. 

 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
Астана ФК Тобол ФК Казахстан КПЛ Трансфер

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