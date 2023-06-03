"Астана" обыграла аутсайдера и закрепила лидерство в КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 21:56
©ФК "Астана"

ФК "Астана" закрепил свою лидерство в чемпионате Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 3 июня, подопечные Григория Бабаяна на своей арене провели матч 12 тура КПЛ, в котором обыграли "Аксу".

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором гола стал Марин Томасов, отличившийся на 32 минуте.

Подробная статистика матча доступна здесь.

Набрав три очка, "Астана" еще больше оторвалась от конкурентов. Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться ниже. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 2 2 17-11 29
2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26
3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22
4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18
7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12
10 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
Астана ФК Аксу ФК КПЛ

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