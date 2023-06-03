"Астана" обыграла аутсайдера и закрепила лидерство в КПЛ

ФК "Астана" закрепил свою лидерство в чемпионате Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 3 июня, подопечные Григория Бабаяна на своей арене провели матч 12 тура КПЛ, в котором обыграли "Аксу".

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором гола стал Марин Томасов, отличившийся на 32 минуте.

Подробная статистика матча доступна здесь.

Набрав три очка, "Астана" еще больше оторвалась от конкурентов. Подробнее с турнирной таблицей можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 9 2 2 17-11 29 2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26 3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22 4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18 7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17 8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16 9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12 10 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10 12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10 13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7 14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6 Перейти на страницу турнирной таблицы →