КПЛ
Вчера 15:18

"Астана" не отдала защитника сборной Казахстана конкуренту

©КФФ

Защитник "Астаны" и сборной Казахстана Александр Марочкин продолжит играть за столичную команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

34-летний футболист ранее подписывал контракт сроком на один год с возможностью продления еще на один. В декабре минувшего года на Марочкина вышел "Елимай", который планировал усилить оборону, чтобы вести борьбу за чемпионство, однако "Астана" не намерена отпускать опытного футболиста.

В ближайшее время Марочкин продлит контракт со столичным клубом.

В сезоне-2024 уроженец Костанайской области сыграл 34 матча во всех турнирах за "Астану". Также он стабильно выходил на поле в осенних матчах Лиги наций в составе сборной Казахстана.

До "Астаны" Марочкин защищал цвета "Иле-Саулета", "Каспия", "Окжетпеса", "Кайсара" и "Тобола". За сборную Казахстана провел 49 матчей.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →