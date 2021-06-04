"Астана" нашла замену Михаилу Гурману

Он покинул пост по состоянию здоровья.

Михаил Гурман. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:17

Новым генеральным директором "Астаны" станет Давид Лория, который в столичном клубе занимал должность исполнительного директора. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Отмечается, что он сегодня будет представлен команде. 

Напомним, что ранее пост генерального директора покинул Михаил Гурман.

Под руководством Гурмана "Астана" сумела выиграть золотые медали чемпионата Казахстана-2019, "бронзу" в 2020-м, Суперкубок Казахстана 2019 и 2020 годов, а также выйти в групповую стадию Лиги Европы сезона-2019/2020.

В нынешнем сезоне КПЛ северяне лидируют в турнирной таблице, набрав 34 очка в 14 матчах. Следующую игру они проведут на своем поле с "Тоболом" 13 июня.

 

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Метки:
КПЛ-2021 Астана ФК Лория Давид Гурман Михаил


Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:17
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