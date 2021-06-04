"Астана" сделала заявление по Михаилу Гурману

Михаил Гурман покинул пост генерального директора футбольного клуба "Астана". Об этом информирует пресс-служба северян.

Отмечается, что он ушел по состоянию здоровья.

"Я хотел бы сказать огромное спасибо всему клубу, коллективу, команде, тренерскому штабу, болельщикам за эти два года! Я всегда говорил, что футбольный клуб - это как живой организм, от функционирования каждого отдела, каждого органа зависит общий успех! У нас был тяжелый 2020 год, когда по субъективным причинам мы не смогли достичь поставленных целей. Но я уверен, что в 2021 году мы вернем свое", - попрощался с коллективом Гурман.

Под руководством Гурмана "Астана" сумела выиграть золотые медали чемпионата Казахстана 2019, "бронзу" 2020, Суперкубок Казахстана 2019 и 2020, а также выйти в групповую стадию Лиги Европы сезона-2019/2020.

В нынешнем сезоне КПЛ северяне лидируют в турнирной таблице, набрав 34 очка в 14 матчах. Следующую игру они проведут на своем поле с "Тоболом" 13 июня.

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