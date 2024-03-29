"Астана" нашла усиление в сборной Боснии и Герцеговины

Вингер сборной Боснии и Герцеговины Алмедин Зилькич близок к переходу в "Астану", передают Vesti.kz.

По информации MeridianSportBH, Зилькич покинул "Сараево", в его услугах заинтересована казахстанская команда.

Зилькичу 28 лет, он также играл за словенскую "Олимпию", боснийские "Борац", "Слободу", "Тузлу Сити", хорватскую "Горицу", сербские "Нови-Пазар" и "Дони Срем".

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 450 тысяч евро.

Напомним, казахстанская премьер-лига (КПЛ) возобновится в эти выходные. 31 марта "Астана" сыграет с "Елимаем".