"Астана" нашла усиление в сборной Боснии и Герцеговины

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:13
©Кадр из видео

Вингер сборной Боснии и Герцеговины Алмедин Зилькич близок к переходу в "Астану", передают Vesti.kz.

По информации MeridianSportBH, Зилькич покинул "Сараево", в его услугах заинтересована казахстанская команда.

Зилькичу 28 лет, он также играл за словенскую "Олимпию", боснийские "Борац", "Слободу", "Тузлу Сити", хорватскую "Горицу", сербские "Нови-Пазар" и "Дони Срем".

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 450 тысяч евро.

Напомним, казахстанская премьер-лига (КПЛ) возобновится в эти выходные. 31 марта "Астана" сыграет с "Елимаем".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
6 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
7 Женис 2 1 0 1 1-2 3
8 Атырау 2 0 2 0 1-1 2
9 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
10 Туран 2 0 1 1 0-2 1
11 Жетысу 1 0 0 1 0-2 0
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 2 0 0 2 0-6 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
КПЛ Астана ФК Футбольные трансферы Босния и Герцеговина

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